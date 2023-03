Changement climatique : qu’apprend-on du 6e rapport du GIEC ? Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Changement climatique : qu'apprend-on du 6e rapport du GIEC ?

Mardi 14 mars, 20h00
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Le 6e rapport du GIEC est constitué de plusieurs volumes publiés entre 2018 et 2023. Cette conférence examine les messages principaux de ce rapport, en se focalisant sur les aspects d'adaptation.

Quatre risques clés menacent l’Europe : impacts des canicules pour la santé et les écosystèmes, pertes de rendements agricoles, tensions sur les ressources en eau, inondations liées à l’intensification de pluies intenses et à l’élévation du niveau de la mer. Des solutions existent pour s’adapter à ces risques pourvu que le changement climatique soit limité aussi bas que possible en deçà de 2°C et de nombreuses solutions permettent également d’avancer dans l’atteinte d’objectifs de développement durable tels que la réduction de la pauvreté, une meilleure santé, ou des écosystèmes sains. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

