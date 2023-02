VISITES MOBE / Les mécaniques du vivant Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

VISITES MOBE / Les mécaniques du vivant 11 mars – 15 avril, les samedis Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Visites incluses dans le billet d’entrée des musées sans supplément.

Profitez d'1h30 avec un des médiateurs scientifiques du MOBE pour explorer le 2e étage en profondeur.

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust
45000 Orléans

02 38 54 61 05

02 38 54 61 05 VISITES MOBE / “Les Mécaniques du vivant” Profitez d’1h30 avec un des médiateurs scientifiques du MOBE pour explorer le 2e étage en profondeur. De la reproduction aux interactions en passant par la sélection naturelle, la machine du vivant n’aura (presque) plus de secrets pour vous ! Samedi 11/03 à 15h

Samedi 18/03 à 15h

Samedi 01/04 à 15h

Samedi 15/04 à 15h Visites incluses dans le billet d’entrée des musées sans supplément.

Réservation possible sur billetterie.orleans-metropole.fr

ou par mail à reservation-museum@orleans-metropole.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T15:00:00+01:00

2023-04-15T16:30:00+02:00 @ Vinci

