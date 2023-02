ATELIER JEUNE PUBLIC / La grande aventure d’une petite pieuvre (0-3 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

ATELIER JEUNE PUBLIC / La grande aventure d’une petite pieuvre (0-3 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 11 mars 2023, Orléans. ATELIER JEUNE PUBLIC / La grande aventure d’une petite pieuvre (0-3 ans) 11 mars – 15 avril, les samedis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Inclus dans le billet d’entrée / Gratuit pour les enfants ATELIER JEUNE PUBLIC / L’odysée du papillon monarque (0-3 ans) Plongez dans les profondeurs des océans et découvrez les aventures passionnantes d’une petite pieuvre. Un conte animé et immersif qui sollicitera les sens des tout-petits.

Durée : 30-45 minutes. Samedis 11 et 18 mars à 10h et à 11h

Samedis 1er et 15 avril à 10h et à 11h Réservation sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr

ou par mail à reservation-museum@orleans-metropole.fr Inclus dans le billet d’entrée / Gratuit pour les enfants

Jauge limitée à 12 enfants par créneau horaire.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte (les adultes n’ont pas à réserver en avance – la réservation s’applique seulement aux enfants). Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret 02 38 54 61 05 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+00:00 – 2023-04-15T09:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Age maximum 3 lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

ATELIER JEUNE PUBLIC / La grande aventure d’une petite pieuvre (0-3 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2023-03-11 was last modified: by ATELIER JEUNE PUBLIC / La grande aventure d’une petite pieuvre (0-3 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 11 mars 2023 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret