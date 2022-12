SPECTACLE / Un amour d’abeille Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

SPECTACLE / Un amour d’abeille Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 23 février 2023, Orléans. SPECTACLE / Un amour d’abeille Jeudi 23 février 2023, 15h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Inclus dans le billet d’entrée du musée – Gratuit – 26ans et Pass musées

Suivez la vie de Tam, l’abeille! handicap moteur mi Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 54 61 05 SPECTACLE FAMILIAL

Un amour d’abeille

Production Allo maman bobo

Ce spectacle à deux voix (une conteuse et une comédienne-musicienne) nous raconte l’histoire de Tam, l’abeille. Ce petit insecte est présent dans toutes les cultures et dans tous les pays. Suivez-le au travers de six contes traditionnels du monde entier !

Jeudi 23 février à 15h – durée : 50 min – à partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T15:00:00+01:00

2023-02-23T16:00:00+01:00 ALLO MAMAN BOBO

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

SPECTACLE / Un amour d’abeille Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2023-02-23 was last modified: by SPECTACLE / Un amour d’abeille Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 23 février 2023 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret