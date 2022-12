Jouons au MOBE! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Jouons au MOBE! Mercredi 22 février 2023, 15h00 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

02 38 54 61 05 Jouons au MOBE ! Une petite partie, ça vous dit ? L’équipe du MOBE vous invite à explorer votre imaginaire à travers notre sélection de jeux de société ! Une collation vous attendra pour faire une pause entre deux parties ! Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Rêves et imaginaires Jeudi 22 février de 15h à 17h – 4 Tiers Sans réservation.

