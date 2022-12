CONFÉRENCE / Histoire de sexe Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

CONFÉRENCE / Histoire de sexe

Jeudi 9 février 2023, 19h00
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Entrée libre

Deuxième épisode de la série du MOBE saison 2 !

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

02 38 54 61 05 Pour sa saison 2, la série du MOBE, vous propose en 6 épisodes de vivre le grand récit du vivant!

Episode 2 : Histoire de sexe

Vous avez sûrement déjà vu un animal aux couleurs ou formes remarquables. Tellement extravagantes que c’est à se demander si cela ne risque pas de les faire repérer par un prédateur… Cela irait à l’encontre de la sélection naturelle ! Alors, comment expliquer les encombrantes plumes du paon ou bois du cerf ?

Jeudi 9 février à 19h

Claire Doutrelant est chargée de recherche CNRS au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Spécialiste en écologie comportementale, elle travaille actuellement sur la sélection sexuelle et l’évolution en milieu insulaire.

