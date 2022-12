LA SÉRIE DU MOBE / Épisode 2: Histoire de sexe Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

LA SÉRIE DU MOBE / Épisode 2: Histoire de sexe Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 9 février 2023, Orléans. LA SÉRIE DU MOBE / Épisode 2: Histoire de sexe Jeudi 9 février 2023, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Réservation conseillée

Pour sa saison 2, la série diu MOBE vous propose en 6 épisodes de vivre le grand récit du vivant ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 54 61 05 Episode 2: Histoire de sexe

Vous avez sans doute sûrement déjà vu un animal aux couleurs ou formes remarquables. Tellement extravagantes qu’il peut être repéré par un prédateur et se faire manger. Or un animal mangé ne se reproduit pas et ne transmet pas son extravagance… Pourtant le paon est bien là à faire la roue… Paradoxal, dites-vous?

Par Claire Doutrelant, chargée de recherches CNRS au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, spécialiste en écologie comportementale Jeudi 09 février à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T19:00:00+01:00

2023-02-09T20:00:00+01:00 Crâne de morse © MOBE

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

LA SÉRIE DU MOBE / Épisode 2: Histoire de sexe Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2023-02-09 was last modified: by LA SÉRIE DU MOBE / Épisode 2: Histoire de sexe Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 9 février 2023 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret