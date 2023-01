Les plantations forestières en région Centre-Val de Loire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Les plantations forestières sont encouragées comme moyen d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter. Elles sont au centre de nombreux enjeux, d'ordre socio-économique et environnemental.

02 38 54 61 05 Depuis quelques années, les plantations forestières sont encouragées comme moyen d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter. Pourtant, elles sont loin de faire l’unanimité, objet de débats, surtout lorsqu’elles sont peuplées d’espèces à croissance rapide. Elles sont en fait au centre de nombreux enjeux, d’ordre socio-économique (bio-économie, paysages, loisirs) autant qu’environnemental (biodiversité), sur lesquels nous nous attarderons au cours de cette présentation. On y associe, entre autres, les coupes dites rases, la malforestation, un risque accru de feux de forêt. Qu’en est-il dans la région Centre-Val de Loire ? Ce sont certains de ces enjeux que nous questionnons dans le cadre du projet Plantaclim, en nous focalisant sur les peupleraies et les plantations de pins maritimes, dont on s’attend à ce qu’elles se maintiennent, voire s’étendent (pour les pins maritimes) à l’avenir.

