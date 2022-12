CONFÉRENCES / La série du MOBE saison 2 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 31 janvier 2023, Orléans.

CONFÉRENCES / La série du MOBE saison 2 31 janvier – 16 juin 2023 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Entrée libre

Pour sa saison 2, la série du MOBE, vous propose en 6 épisodes de vivre le grand récit du vivant! handicap moteur mi

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

L’évolution est souvent vue comme un processus long, invisible à l’échelle d’une vie humaine. Pourtant, de nombreuses recherches ont montré que les espèces peuvent évoluer en quelques générations. Ces découvertes permettent de mieux comprendre les mécanismes de l’évolution.



Voici les thèmes des 6 épisodes :

Episode 1 : La grande aventure de l’évolution – Mardi 31 Janvier à 19h

Vous avez dit Évolution? Qu’est-ce qui se cache derrière ce mot? Venez le décrypter pour comprendre la grande aventure de l’évolution des êtres vivants !

Avec Guillaume Lecointre est enseignant-chercheur en zoologie et en systématique, professeur au Muséum national d’Histoire Naturelle où il exerce les fonctions de conseiller scientifique du Président du Muséum national d’Histoire Naturelle. Spécialiste de l’évolution, il multiplie les actions vers la société pour permettre à tous de comprendre cette notion si cruciale.

Episode 2 : Histoire de sexe – 9 février à 19h

L’évolution peut conduire à des extravagances, comme la grande queue du paon. Curieux, les mâles en ont, pas les femelles ! Le sexe serait-il derrière cela ?

Claire Doutrelant est chargée de recherche CNRS au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Spécialiste en écologie comportementale, elle travaille actuellement sur quatre principaux sujets de recherche : les interactions coopératives chez les oiseaux; la communication visuelle ; la sélection sexuelle et l’évolution en milieu insulaire.

Episode 3 : Vivre à deux, vivre mieux ! Jeudi 23 mars à 19h

Les exemples du « vivre ensemble » ne manquent pas car la vie, c’est aussi la coopération ! Coopérer permet de coloniser des milieux variés, parfois extrêmes !

Marc-André Selosse est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle à Paris et aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine). Président de BioGée, membre de l’Académie d’Agriculture de France et de l’Institut Universitaire de France.

Episode 4 : Secret défense chez les plantes- Jeudi 20 avril à 19h

Comment se défendre des prédateurs quand on ne peut pas fuir ? C’est un autre monde qui s’ouvre devant nous avec les mécanismes de défense des plantes.

Emmanuel Gaquerel : Professeur Institut de Biologie Moléculaire Végétale (IBMP), Évolution et diversité du métabolisme des plantes – CNRS – Université de Strasbourg

Episode 5 : Vivant sans frontière – jeudi 11 Mai à 19h – HORS LES MURS

On oppose parfois minéral et vivant comme on oppose inorganique et organique ou inanimé et animé. Et pourtant… les liens sont nombreux entre vivant et minéral.

Karim Benzerara est directeur de recherche au CNRS et travaille à l’institut de Minéralogie, physique des matériaux et Cosmochimie hébergé par Sorbonne Université. Il travaille à l’interface entre microbiologie et minéralogie. Il collabore à l’instrument Supercam du rover Perseverance qui sillonne actuellement le cratère Jezero sur Mars.

Episode 6 : Maudite théorie de l’évolution – Jeudi 15 juin à 19h – HORS LES MURS

Venez-vous éclaircir les idées avec humour et pertinence avec le vidéaste du web, Thomas C. Durand de la chaine La tronche en biais !

Thomas C. Durand est un écrivain, biologiste, dramaturge, vidéaste web et vulgarisateur français. Il est cofondateur de l’Association pour la science et la transmission de l’esprit critique et de la chaîne YouTube La Tronche en biais, consacrée à l’esprit critique et à la zététique.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T19:00:00+01:00

2023-06-16T20:30:00+02:00

