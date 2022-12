CONFÉRENCE / La grande aventure du vivant Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

CONFÉRENCE / La grande aventure du vivant
Mardi 31 janvier 2023, 19h00
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

02 38 54 61 05 Pour sa saison 2, la série du MOBE, vous propose en 6 épisodes de vivre le grand récit du vivant! Episode 1 : La grande aventure de l’évolution Utiliser le mot « évolution » est parfois délicat. Dans le sens commun, son usage induit souvent des malentendus et les quelques icônes représentant l’évolution enracinent parfois des idées reçues. Pourtant, observer et reconstituer les chemins du vivant permet un nouveau regard sur l’évolution biologique !

Mardi 31 Janvier à 19h

Guillaume Lecointre est enseignant-chercheur en zoologie et en systématique, Professeur au Muséum national d’Histoire naturelle où il exerce les fonctions de conseiller scientifique du Président.

