Jouons au MOBE
Jeudi 26 janvier 2023, 18h00
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6 rue Marcel Proust 45000 Orléans
02 38 54 61 05

02 38 54 61 05 Retours vers le futur

Une partie, ça vous tente ? Notre sélection de jeux vous invite à plonger dans les mondes passés ou futurs. Allez-vous choisir les difficultés du temps paléolithique ou les grandes cités du futur ? Un buffet vous promet un moment de répit entre deux parties ! Il y en a pour tous les goûts !

Jeudi 26 janvier de 18h à 20h
Sans réservation.

