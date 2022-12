RENCONTRE MOBE / Comme sur des roulettes ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Sans réservation / dans votre parcours de visite

Un médiateur du MOBE circule dans le parcours accompagné de son charriot. N’hésitez pas à venir à sa rencontre pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 54 61 05 RENCONTRE MOBE / Comme sur des roulettes ! Lors de votre visite, un médiateur du MOBE circulera dans le parcours accompagné de son charriot. N’hésitez pas à venir à sa rencontre pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur ! Une médiation insolite…comme sur des roulettes ! Samedi 14 janvier à 16h30

Samedi 21 janvier à 16h30

Samedi 04 février à 16h30

Samedi 25 février à 16h30 Sans réservation / dans votre parcours de visite

