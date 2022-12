ATELIERS ADULTES / Conversations Carbone Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ATELIERS ADULTES / Conversations Carbone Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 12 janvier 2023, Orléans. ATELIERS ADULTES / Conversations Carbone 12 janvier – 23 février 2023 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

réservation obligatoire auprès de Kaleidome

Kaléidôme poursuit les Conversations Carbone au MOBE! handicap moteur mi Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact@kaleidomegroupe.com »}]

02 38 54 61 05 Les Conversations Carbone constituent une approche originale et conviviale pour accompagner les personnes dans le changement durable vers un mode de vie plus sobre en carbone. Éprouvée depuis plus 15 ans au Royaume-Uni, cette méthode complète d’accompagnement vers un mode de vie bas-carbone permet de faire face au changement climatique sans devenir dingue et en se faisant plaisir. Jeudis 12 et 26 janvier de 18h30 à 20h30

Vendredi 10 et jeudi 23 février de 18h30 à 20h30 Sur réservation auprès de l’Association Kaléidôme : contact@kaleidomegroupe.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T18:30:00+01:00

2023-02-23T20:30:00+01:00 Kaleidome

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

ATELIERS ADULTES / Conversations Carbone Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2023-01-12 was last modified: by ATELIERS ADULTES / Conversations Carbone Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 12 janvier 2023 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret