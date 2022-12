ATELIER JEUNE PUBLIC / Oiseaux volant non identifiés (7-10 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ATELIER JEUNE PUBLIC / Oiseaux volant non identifiés (7-10 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 11 janvier 2023, Orléans. ATELIER JEUNE PUBLIC / Oiseaux volant non identifiés (7-10 ans) 11 janvier – 15 février 2023, les mercredis Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Inclus dans le billet d’entrée / Gratuit pour les enfants

Qui sont ces oiseaux qui volent et vivent sur les bords de Loire ? handicap moteur mi Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits/produits?familles=2118174497740400288 »}, {« link »: « mailto:reservation-museum@orleans-metropole.fr »}]

02 38 54 61 05 ATELIER JEUNE PUBLIC / Oiseaux volant non identifiés (7-10 ans) Qui sont ces oiseaux qui volent, plongent et vivent sur les bords de Loire ? Menez l’enquête pour devenir incollables et reconnaître ces oiseaux ! Les médiateurs du MOBE décryptent avec vous, chants, plumes et œufs ! Mercredi 11/01 à 14h

Mercredi 25/01 à 14h

Mercredi 01/02 à 14h

Mercredi 15/02 à 14h Réservation sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr

ou par mail à reservation-museum@orleans-metropole.fr Inclus dans le billet d’entrée / Gratuit pour les enfants

Jauge limitée à 12 enfants. L’accompagnement d’un parent pour cet atelier est facultatif (la réservation n’est pas nécessaire pour les adultes accompagnant).

