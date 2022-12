Le blob, une créature unique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Le blob, une créature unique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 10 janvier 2023, Orléans. Le blob, une créature unique Mardi 10 janvier 2023, 20h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Entrée libre, Gratuit

Le blob, un organisme unicellulaire étrange n’a de cesse de nous étonner. Venez à la rencontre d’une spécialiste de ce fascinant être vivant. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 54 61 05 Le blob, un organisme unicellulaire étrange n’a de cesse de nous étonner. Héros d’un roman et personnage principal d’un documentaire, il peut actuellement se vanter d’avoir un 35m2 au zoo de Vincennes et d’avoir accompagné Thomas Pesquet dans sa dernière mission à bord de l’ISS. Le blob n’a de cesse de défier nos connaissances sur le vivant. Premièrement : la notion de taille, composé d’une seule cellule, il double voire triple de taille quotidiennement et peut ainsi atteindre plusieurs mètres carrés. Deuxièmement le concept d’individualité : coupé en deux, il donne deux individus autonomes et fonctionnels qui peuvent ensuite reformer un unique organisme par fusion. Troisièmement l’inflexible vieillissement cellulaire : le blob se régénère suite à une période de dormance et peut ainsi vivre plusieurs décennies. Enfin, la définition même de l’apprentissage et de la mémoire : le blob nous a montré récemment qu’il pouvait apprendre tout en étant dépourvu de système nerveux. En 2021, il a accompagné Thomas Pesquet à bord de l’ISS. Toutefois, aussi incroyable et résistant soit-il, le blob est impacté par les changements de notre environnement comme tout organisme vivant. En 2022 le CNRS a lancé un projet inédit de science citoyenne qui vise à étudier les effets du réchauffement climatique sur le blob.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T20:00:00+01:00

2023-01-10T21:30:00+01:00 CNRS

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Le blob, une créature unique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2023-01-10 was last modified: by Le blob, une créature unique Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 10 janvier 2023 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret