CONFÉRENCE MOBE / Le silure, l'ogre des rivières ? Jeudi 8 décembre, 18h30 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)

Réservation possible sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr

Le MOBE propose chaque année une conférence autour des enjeux énergie-environnement qui font l'actualité.

02 38 54 61 05 Prédateurs de poissons migrateurs, le silure, poisson d’eau douce géant, inquiète en raison de sa prolifération. Ce carnassier à l’appétit féroce serait-il un danger pour l’écosystème de la Loire ? Jeudi 8 décembre à 18h30 Thomas Trancart chercheur en biologie de la conservation et biologie marine, MNHN, département milieux et peuplements aquatiques

Romain Roy, ingénieur en hydro-écologie, R&D EDF

