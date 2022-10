ATELIER / Dessinons au MOBE! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

02 38 54 61 05 Rendez-vous au MOBE pour un atelier dessin inédit pour tous les niveaux. Accompagné d’un médiateur scientifique et d’une illustratrice, observez la diversité du vivant et découvrez comment la représenter d’un coup de crayon ! Jeudis 24 novembre et 1er décembre de 17h à 19h (pour adultes) – La Caverne Sur réservation.

