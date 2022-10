FORUM pour une transition Ecologique, Sociale et Solidaire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

FORUM pour une transition Ecologique, Sociale et Solidaire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 8 novembre 2022, Orléans. FORUM pour une transition Ecologique, Sociale et Solidaire Mardi 8 novembre, 14h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Entrée libre

Cet événement organisé par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire interrogera la place de l’Economie Sociale et Solidaire dans la Transition Ecologique. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 54 61 05 Cet événement organisé par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire interrogera la place de l’Economie Sociale et Solidaire dans la Transition Ecologique et, plus globalement, nos modes de vie et d’entreprendre. Un forum avec des acteurs de l’ESS, des expositions et de nombreuses conférences permettront de mieux cerner les enjeux de la transition et les questions qu’elle pose (interventions d’experts du GIEC, de l’ADEME et du Shift Project) mais aussi d’illustrer comment des initiatives régionales, portées par la Région et des acteurs ESS, contribuent à engager cette transition. Une table ronde clôturera cet événement qui sera également l’occasion de lancer le mois de l’ESS et de remettre les prix ESS 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T14:00:00+01:00

2022-11-08T19:30:00+01:00 CRESS

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

FORUM pour une transition Ecologique, Sociale et Solidaire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2022-11-08 was last modified: by FORUM pour une transition Ecologique, Sociale et Solidaire Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 8 novembre 2022 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret