Sans réservation / dans votre parcours de visite

Un médiateur du MOBE circule dans le parcours accompagné de son charriot. N’hésitez pas à venir à sa rencontre pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 54 61 05 RENCONTRE MOBE / Comme sur des roulettes ! Lors de votre visite, un médiateur du MOBE circulera dans le parcours accompagné de son charriot. N’hésitez pas à venir à sa rencontre pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur ! Une médiation insolite…comme sur des roulettes ! Samedi 05/11 à 16h30

Samedi 19/11 à 16h30

Samedi 03/12 à 16h30

Samedi 17/12 à 16h30 Sans réservation / dans votre parcours de visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T16:30:00+01:00

2022-12-17T17:30:00+01:00 @ MOBE

