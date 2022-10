ATELIER JEUNE PUBLIC / L’odyssée du papillon monarque (0-3 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Inclus dans le billet d’entrée / Gratuit pour les enfants

Laissez-vous conter l’odyssée du papillon monarque et découvrez son cycle de vie. Ce conte animé par un de nos médiateurs scientifiques sollicitera tous les sens des tout-petits ! handicap moteur mi Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr »}, {« link »: « mailto:reservation-museum@orleans-metropole.fr »}]

02 38 54 61 05 ATELIER JEUNE PUBLIC / L’odysée du papillon monarque (0-3 ans) Laissez-vous conter l’odyssée du papillon monarque et découvrez le cycle de vie de cet insecte fascinant. Ce conte animé par un de nos médiateurs scientifiques sollicitera tous les sens des tout-petits pour les éveiller à la beauté de la nature.

Durée : 30-45 minutes Samedi 05/11 à 10h et à 11h

Samedi 19/11 à 10h et à 11h

Samedi 03/12 à 10h et à 11h

Samedi 17/12 à 10h et à 11h Réservation sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr

ou par mail à reservation-museum@orleans-metropole.fr Inclus dans le billet d’entrée / Gratuit pour les enfants

Jauge limitée à 9 enfants par créneau horaire.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte (les adultes n’ont pas à réserver en avance – la réservation s’applique seulement aux enfants).

