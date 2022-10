ATELIERS ENFANTS / La fresque du climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ATELIERS ENFANTS / La fresque du climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 5 novembre 2022, Orléans. ATELIERS ENFANTS / La fresque du climat 5 novembre et 10 décembre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Sur réservation, participation libre

Vous voulez comprendre et agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:reservation-museum@orleans-metropole.fr »}, {« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-produits?famille=2205761062780400042 »}]

02 38 54 61 05 ATELIERS ADULTES / La fresque du climat

par l’association « La Fresque du Climat » Vous voulez comprendre et agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de percevoir l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action. Samedi 05/11 de 10h à 12h – Le Plateau

Samedi 10/12 de 10h à 12h – Le Plateau Sur réservation, participation libre

reservation-museum@orleans-metropole.fr

billetterie.orleans-metropole.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T10:00:00+01:00

2022-12-10T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 3 Age maximum 12 lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

ATELIERS ENFANTS / La fresque du climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2022-11-05 was last modified: by ATELIERS ENFANTS / La fresque du climat Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 5 novembre 2022 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret