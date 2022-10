ATELIER JEUNE PUBLIC / Opérations p’tites bêtes (4-6 ans) Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Inclus dans le billet d’entrée / Gratuit pour les enfants

Qu’est ce qui a 6 pattes, 2 paires ailes et 2 antennes ? Un insecte bien sûr ! handicap moteur mi Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr »}, {« link »: « mailto:reservation-museum@orleans-metropole.fr »}]

02 38 54 61 05 ATELIER JEUNE PUBLIC / Opérations p’tites bêtes (4-6 ans) Qu’est ce qui a 6 pattes, 2 paires ailes et 2 antennes ? Un insecte bien sûr ! Venez découvrir les secrets de ces animaux mal aimés en compagnie des médiateurs du MOBE. Mercredi 02/11 à 16h

Mercredi 16/11 à 16h

Mercredi 30/11 à 16h

Mercredi 07/12 à 16h

Mercredi 21/12 à 16h Réservation sur : https://billetterie.orleans-metropole.fr

ou par mail à reservation-museum@orleans-metropole.fr Inclus dans le billet d’entrée / Gratuit pour les enfants

Jauge limitée à 9 enfants par créneau horaire.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte (les adultes n’ont pas à réserver en avance – la réservation s’applique seulement aux enfants).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T16:00:00+01:00

2022-12-21T16:30:00+01:00 @ MOBE

