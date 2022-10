Les cratères de météorites géantes sur Terre Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Les météorites fascinent du fait de leur origine, extraterrestre ! Leurs cratères, qui résultent du billard cosmique qui se joue au-dessus de nos têtes, sont mystérieux.

02 38 54 61 05 Les météorites fascinent du fait de leur origine, extraterrestre ! Leurs cratères, qui résultent du billard cosmique qui se joue au-dessus de nos têtes, sont plus mystérieux, même si c’est en grande partie du fait de l’une de ces collisions que nous pouvons être là ce soir. Des plus petits aux plus grands, des plus lointains aux plus proches, nous voyagerons à travers le monde pour mieux comprendre comment la découverte d’un cratère d’impact météoritique s’effectue. Des enquêtes qui s’apparentent à des aventures à l’Indiana Jones avec une touche de Sherlock Holmes. Ludovic Ferrière nous présentera ses toutes dernières découvertes, « encore fumantes ». Il nous parlera en particulier d’expéditions au fin fond de l’Afrique et notamment de sa dernière expédition au Gabon qui l’a conduit en prison au Congo…

N’hésitez pas à apporter vos cailloux pour une expertise sur place.

