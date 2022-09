CONFÉRENCE / Mardis de la science au MOBE Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

02 38 54 61 05 La mobilité des hommes et des marchandises, pilier de notre développement sociétal et économique, a connu une croissance exponentielle depuis plus d’un siècle. Face aux enjeux climatiques, à la crise sanitaire et maintenant à la crise géopolitique, de profonds changements technologiques mais également comportementaux doivent se réaliser. Quelles sont les énergies soutenables et les technologies à associer pour une mobilité durable, ou les produire et à quels coûts ? Parmi de nombreuses solutions, la combustion de l’hydrogène associé au moteur à combustion interne est une solution élégante permettant de répondre aux enjeux climatiques mais également aux enjeux économiques et stratégiques actuels. Intervenant : Fabrice Foucher, professeur, Laboratoire PRISME, Université d’Orléans

