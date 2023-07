Visite de l’exposition temporaire « Expédition en Terres Australes Françaises » Muséum d’Histoire Naturelle Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Visite de l’exposition temporaire « Expédition en Terres Australes Françaises » 16 et 17 septembre Muséum d’Histoire Naturelle

Visite libre de l’exposition temporaire du Muséum consacrée à la faune des Terres australes françaises : Kerguelen, Crozet, Amsterdam…

Cette exposition, créée par le Muséum de Tours, met en valeur les îles australes françaises.

Largement méconnues du grand public, ces possessions françaises situées dans l’hémisphère sud recèlent de nombreux secrets naturalistes.

Ainsi, c’est un véritable voyage qui permet notamment de découvrir la faune (oiseaux et mammifères marins) si spécifique de ces territoires d’outre-mer situés au sud de l’Océan indien.

Maquettes, photos, ateliers pédagogiques, vidéos et animaux naturalisés permettent aux visiteurs de mieux connaitre ces îles du bout du monde.

Cette exposition a été réalisée en s’appuyant sur le travail du photographe tourangeau Hichem Machouk et en partenariat avec la Préfecture des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Muséum d’Histoire Naturelle 3, rue du Président-Merville 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 64 13 31 http://www.tours.fr http://www.facebook.com/musees.de.tours En 1940, le muséum d’histoire naturelle de Tours, qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle, est entièrement détruit -bâtiments et collections- par les bombardements. Dans les années 1980, la Ville de Tours décide d’acquérir une maison de caractère située dans le vieux Tours, l’ancien présidial de la ville, offrant 1000 m2 répartis sur quatre niveaux, pour y installer son nouveau muséum. La première exposition a été ouverte au public fin 1989.

En 2003, cet établissement municipal est labellisé Musée de France par le Ministère de la Culture. Le muséum a été conçu autour du thème de l’eau, évoqué grâce aux couleurs (déclinaison de verts et de bleus) et aux formes du mobilier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Hichem Machouk