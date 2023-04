Exposition temporaire « Les As de la Jungle, l’expo » Muséum d’histoire naturelle Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Exposition temporaire « Les As de la Jungle, l’expo » Muséum d’histoire naturelle, 13 mai 2023, Tours. Exposition temporaire « Les As de la Jungle, l’expo » Samedi 13 mai, 19h00 Muséum d’histoire naturelle Entrée libre Cette exposition propose aux jeunes visiteurs de partir en mission avec leurs personnages préférés, tout en les sensibilisant à la protection de l’environnement et de notre écosystème.

Les enfants devront aider les As de la Jungle à retrouver Miguel le gorille, kidnappé par Mélina la loutre qui cherche à prendre le pouvoir dans la jungle. Au cours de leur enquête, ils pourront explorer la forêt tropicale et découvrir l’équilibre de ces milieux naturels mais aussi les dangers qui les menacent.

Pour mener à bien cette mission palpitante, les visiteurs relèveront des défis en parcourant différentes bornes interactives dans la jungle reconstituée. Muséum d’histoire naturelle 3 Rue du Président Merville, Tours, Indre-et-Loire, Centre Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 68 08 http://www.museum.tours.fr/ https://www.facebook.com/musees.de.tours/?ref=aymt_homepage_panel En 1940, le muséum d’histoire naturelle de Tours, qui a été créé à la fin du 18e siècle, est entièrement détruit – bâtiments et collections- par les bombardements. Dans les années 1980, la Ville de Tours décide d’acquérir une maison de caractère située dans le vieux Tours, l’ancien présidial de la ville, offrant 1000 m2 répartis sur quatre niveaux, pour y installer son nouveau muséum. La première exposition a été ouverte au public fin 1989. En 2003, cet établissement municipal est labellisé Musée de France par le Ministère de la Culture. Le muséum a été conçu autour du thème de l’eau, évoqué grâce aux couleurs (déclinaison de verts et de bleus) et aux formes du mobilier centre-ville ancien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

