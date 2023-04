Visite guidée de l’exposition « Collections collectionneurs » Muséum d’histoire naturelle Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Visite guidée de l'exposition « Collections collectionneurs » Samedi 13 mai, 19h00 Muséum d'histoire naturelle Visite guidée de l'exposition en continue avec plusieurs médiateurs. Visite de 45 mn

Cette exposition que peuvent découvrir les Réunionnais est une invitation aux voyages ; un « voyage dans le temps », qui démarre en 1854, année de création du premier musée réunionnais, et fait escale en 2017 ; « un voyage dans l’espace » avec des spécimens abondants et variés – un lémurien d’Anjouan, des oiseaux de Madagascar, un Tigre du Bengale, une salamandre géante du Japon – des manchots de la Terre Adélie, entre autres Muséum d’histoire naturelle 1 rue Poivre, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis 97400 La Réunion 02 62 20 02 19 http://www.cg974.fr/culture/museum Situé au cœur du Jardin de l’État le Muséum d’Histoire Naturelle de la réunion devient Muséum en 1855. Bâtiment néoclassique de deux étages, témoin de l’architecture coloniale, il est classé monument historique en 1978. Il accueille à l’étage une collection de la faune actuelle et disparue des Iles de l’océan Indien occidental et au rez-de-chaussée l’exposition « Collections, collectionneurs ». C’est un service du Conseil Départemental de la Réunion. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

