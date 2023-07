Visite guidée à la Plaine d’Ansot Muséum d’histoire naturelle – Plaine d’Ansot Bayonne Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne.

Visite guidée à la Plaine d’Ansot Samedi 16 septembre, 15h00 Muséum d’histoire naturelle – Plaine d’Ansot Bayonne Gratuit. Sur inscription.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023 qui coïncident avec le 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le muséum d’histoire naturelle propose d’apporter un éclairage particulier sur le savoir-faire technique autour des collections naturalistes. L’inventaire, la préparation ou encore la conservation représentent tout autant de connaissances et pratiques en constante évolution, transmises et enrichies depuis des générations. Mené par la chargée des collections du muséum, l’atelier interactif sera enrichi d’une projection et d’objets issus des collections.

Muséum d’histoire naturelle – Plaine d’Ansot Bayonne Parking de la Floride Bayonne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Floride Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 42 22 61 https://www.bayonne.fr/cest-a-bayonne/a-decouvrir/la-plaine-dansot-et-le-museum-dhistoire-naturelle-de-bayonne [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 42 22 61 »}, {« type »: « email », « value »: « ansot.museum@bayonne.fr »}] Situé sur l’espace naturel de la plaine d’Ansot, le muséum d’histoire naturelle de Bayonne est un témoin de la biodiversité passée et actuelle de la région et d’une partie du monde. Il est le seul muséum en France à être installé au cœur d’un espace naturel, au cœur du vivant. Accès depuis la passerelle du pont blanc en mobilité douce (à pied, à vélo, etc.). Prévoir 15 minutes de marche sur le site naturel pour arriver devant la maison des Barthes. Bus et parking au lieu dit La Floride.

