Visite guidée du chantier du Muséum d’Histoire Naturelle du Havre Samedi 14 octobre, 14h30, 16h30 Muséum d’Histoire Naturelle, place du Vieux marché, Le Havre Gratuit sur inscription – Deux visites : choisissez votre horaire

Rare témoin – avec la cathédrale toute proche – de l’architecture d’avant-guerre en centre-ville du Havre, le Muséum d’histoire naturelle ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec un vaste projet de réhabilitation débuté à l’automne 2022. Romain Greif, architecte des monuments historiques à la tête de ce chantier propose d’en découvrir les coulisses.

A l’occasion de Zigzag, l’artiste Miguel Angel Molina présentera PLOT, œuvre céramique en bleu de four dont la thématique résonne singulièrement avec le chantier du musée.

Avec Romain Greif, architecte des monuments historiques, agence GFTK et l’artiste Miguel Angel Molina.

Gratuit sur inscription

Deux visites : choisissez votre horaire

RDV Muséum d’Histoire Naturelle, place du Vieux marché, Le Havre

Réseau LiA : Bus 4, C2, arrêt Muséum

_______________________

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

#zigzagfestivalarchitecture

Tout le programme et les inscriptions sur https://festivalzigzag.fr/

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen

02 35 03 40 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

© Romain Greif Agence GFTK