Tarn

Les instruments fantastiques : contes et légendes Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis. Les instruments fantastiques : contes et légendes Samedi 13 mai, 20h30 Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas Entrée libre A travers des légendes Occitanes & d’ailleurs, des histoires insolites ou

réinventées . . . Mathieu Fantin vous fait voyager dans un univers de sons retrouvés dans les contrées perdues de l’histoire fantastique ! Partez à la découverte d’une dizaine d’instruments traditionnels & médiévaux (Vielle à roue, Cornemuse, Nyckelharpa, Cistre, Harpe, Flûtes, Percussions, . . .)

Et si vous restez… vous aurez la surprise d’apercevoir quelques créatures sorties de contes de fées ! Un moment unique qui ravira petits & grands !

3 représentations : 20h30, 21h15, 22h00 Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas 2 place Philadelphe-Thomas, 81600 Gaillac Castelnau-de-Lévis 81150 Tarn Occitanie 05 63 57 36 31 http://www.ville-gaillac.fr Créé dans la deuxième partie du XIXe siècle à partir des collections du docteur Philadelphe THOMAS, le muséum d’histoire naturelle de Gaillac propose une collection de zoologie, paléontologie, géologie, botanique et préhistoire, le tout dans une muséographie du XIXe siècle qui rappelle les cabinets de curiosités et autres sociétés savantes. Il présente une très importante collection, c’est d’ailleurs le 2ème muséum le plus grand de la région Midi-Pyrénées après celui de Toulouse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Mathieu Fantin

