Déambulation musicale et dansée. Par la Compagnie MON CRU Muséum d’Histoire naturelle Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales Déambulation musicale et dansée. Par la Compagnie MON CRU Muséum d’Histoire naturelle, 13 mai 2023, Perpignan. Déambulation musicale et dansée. Par la Compagnie MON CRU Samedi 13 mai, 20h00 Muséum d’Histoire naturelle Entrée libre et gratuite Ma-Mo-Mi, mi-concert, mi-spectacle : Entre écriture et composition instantanée, voyage musical et actions dansées, Nathalie Mauriès, Jean-Luc Lehr et Tarik Chaouach revisitent le musée pour une version inédite et unique de Ma-Mo-Mi. Muséum d’Histoire naturelle 12 rue Fontaine neuve, 66000 Perpignan, Occitanie, France Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 66 33 68 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle Le Muséum de Perpignan présente un panorama de la faune locale dans une évocation de leurs milieux naturels ; une salle des minéraux ; des objets ethnologiques et une momie égyptienne de la XXIIIe dynastie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 © Collectif JoBo Détails Catégories d’Évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Muséum d'Histoire naturelle Adresse 12 rue Fontaine neuve, 66000 Perpignan, Occitanie, France Ville Perpignan Departement Pyrénées-Orientales Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Muséum d'Histoire naturelle Perpignan

Muséum d'Histoire naturelle Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Déambulation musicale et dansée. Par la Compagnie MON CRU Muséum d’Histoire naturelle 2023-05-13 was last modified: by Déambulation musicale et dansée. Par la Compagnie MON CRU Muséum d’Histoire naturelle Muséum d'Histoire naturelle 13 mai 2023 Muséum d'Histoire naturelle Perpignan Perpignan

Perpignan Pyrénées-Orientales