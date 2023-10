Visites flash de l’exposition Par Cécile Ferrer, guide conférencière Muséum d’Histoire naturelle Perpignan, 13 mai 2023, Perpignan.

Visites flash de l’exposition

Par Cécile Ferrer, guide conférencière Samedi 13 mai, 15h30 Muséum d’Histoire naturelle Entrée libre et gratuite

« Egypte, La passion des mondes »

La momie du muséum fascine de génération en génération scientifiques, conservateurs et visiteurs.

A partir des collections du muséum et de prêts privés exceptionnels, l’exposition présentera la passion des artistes pour l’Egypte, source de mondes fantasmés et d’images rêvées. Pièces anciennes, photographies et sculptures contemporaines viendront questionner la relation de l’individu avec l’au-delà

Le Muséum de Perpignan présente un panorama de la faune locale dans une évocation de leurs milieux naturels ; une salle des minéraux ; des objets ethnologiques et une momie égyptienne de la XXIIIe dynastie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

© Ville de Perpignan