Cet évènement est passé Conférence « Les récifs artificiels du Prado à Marseille » Muséum d’Histoire naturelle – Palais Longchamp Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Conférence « Les récifs artificiels du Prado à Marseille » Muséum d’Histoire naturelle – Palais Longchamp Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Conférence « Les récifs artificiels du Prado à Marseille » Samedi 16 septembre, 14h30 Muséum d’Histoire naturelle – Palais Longchamp Entrée libre dans la limite des places disponibles « Les récifs artificiels du Prado »

conférence, par la Direction de la Mer de la Ville de Marseille et les scientifiques partenaires de l’opération.

En 2008, la Ville de Marseille a immergé 400 récifs artificiels dans la baie du Prado. Depuis des suivis sont réalisés régulièrement par des scientifiques qui permettent d’évaluer le succès de l’opération. Cette conférence portera sur les derniers résultats. Muséum d’Histoire naturelle – Palais Longchamp Palais Longchamp (Aile droite) 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 59 55 http://culture.marseille.fr/musees-et-patrimoine/les-musees-de-marseille Établissement de culture scientifique bicentenaire, le Muséum interroge nos rapports aux êtres vivants. Ouvert sur le monde, ses remarquables collections naturalistes illustrent une vision contemporaine de la biodiversité et de son évolution, tissant des liens entre publics, science et société. Métro 1 Cinq-Avenues – Longchamp – Tram 2 Longchamp – bus 81 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Muséum d'Histoire naturelle - Palais Longchamp Adresse Palais Longchamp (Aile droite) 13004 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Muséum d'Histoire naturelle - Palais Longchamp Marseille latitude longitude 43.304023;5.394459

Muséum d'Histoire naturelle - Palais Longchamp Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/