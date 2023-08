Visite libre exposition permanente « Terre d’Évolution » Muséum d’Histoire naturelle – Palais Longchamp Marseille, 15 septembre 2023, Marseille.

Visite libre exposition permanente « Terre d’Évolution » 15 – 17 septembre Muséum d’Histoire naturelle – Palais Longchamp Entrée libre dans la limité des places disponibles

L’espace d’exposition de référence « Terre d’évolution » du Muséum de Marseille, invite les visiteurs à découvrir le Vivant et la Terre qui nous entoure. Il mêle la biodiversité passée et actuelle et interroge l’influence de l’espèce humaine sur l’évolution du vivant et des milieux. Il déroule l’histoire de la vie sur Terre, d’une manière inédite, autour de sept thématiques centrales, communes aux organismes vivants : « Vivre là », « Se reproduire », « Se protéger », « Communiquer, percevoir », « Respirer ou pas », « Se nourrir » et « Évoluer ». Réservez vite votre visite !

Muséum d’Histoire naturelle – Palais Longchamp Palais Longchamp (Aile droite) 13004 Marseille Marseille 13004 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 59 55 http://culture.marseille.fr/musees-et-patrimoine/les-musees-de-marseille Établissement de culture scientifique bicentenaire, le Muséum interroge nos rapports aux êtres vivants. Ouvert sur le monde, ses remarquables collections naturalistes illustrent une vision contemporaine de la biodiversité et de son évolution, tissant des liens entre publics, science et société. Métro 1 Cinq-Avenues – Longchamp – Tram 2 Longchamp – bus 81

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:45:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

