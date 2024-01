L’hôtel de Saint-Aignan : témoin de l’architecture urbaine à Nantes Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, jeudi 4 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-04 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription préalable, ouvert à tous adulte

Conférence animée par Lény Charrier (docteur en histoire de l’art et architecture médiévale, entreprise Chroniques conseil) L’hôtel Saint-Aignan fait partie des rares hôtels urbains médiévaux encore en élévation à Nantes. Il fut attribué tour à tour aux familles Goheau ou Tournemine, faisant ainsi osciller son édification entre la fin du XVe siècle ou le début du XVIe siècle. Cette conférence aura pour but de reconnaître par quel biais cet hôtel est un exemple représentatif de l’architecture urbaine et monumentale, de la fin du Moyen-Âge nantais. Après avoir présenté le commanditaire et examiné les différentes phases de restauration qu’il a subi, nous ferons ressortir les principales caractéristiques de cet édifice. Enfin, une étude comparative à l’aide d’exemples viendra replacer l’hôtel dans son contexte de création.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr 0240482387 https://nantesrenaissance.fr