Le muséum des tout-petits Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 16 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 10:30 – 11:15

Gratuit : non Le tarif comprend l’animation pour l’enfant + l’entrée pour le parent accompagnant :Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€Carte Blanche : 2,5€ 18 mois à 4 ans

2 fois par mois, le muséum propose un éveil à la galerie de zoologie à partir d’une histoire. C’est l’occasion pour les enfants âgés de 18 à 36 mois ou de 3 à 4 ans, accompagnés d’un parent, de découvrir ou redécouvrir quelques-uns des animaux présentés au muséum. >>Neige le lapinLes flocons de l’hiver commencent à tomber, il est temps de se mettre à l’abri du froid. Accompagnés de Neige, les enfants découvrent quelques-uns de ses amis animaux qui se préparent à passer l’hiver avant le retour prochain du printemps.- Samedi 13 janvier à 10h30 pour les enfants de 18 à 36 mois- Samedi 20 janvier à 10h30 pour les enfants de 3 à 4 ans- durée : 45 min >> La pachyure qui voulait devenir grande comme l’éléphant du MuséumLa pachyure est le plus petit des mammifères présentés au muséum. Personne ne la regarde et ça la rend triste. Elle entend beaucoup parler de l’éléphant que tout le monde admire. Elle décide donc d’aller le rencontrer et de lui demander son secret pour être aussi grand… Les enfants vont découvrir son aventure autour d’un raconte-tapis.- Samedi 3 février à 10h30 pour les enfants de 18 à 36 mois- Samedi 10 février à 10h30 pour les enfants de 3 à 4 ans- durée : 45 min >> Mystère par nuit de pleine lunePar une nuit de pleine lune, un bruit surprend les animaux de la forêt. Quel est ce bruit ? Que se passe-t-il ? L’histoire Pleine lune sera racontée aux enfants avant d’aller chercher les animaux dans la galerie de zoologie et de jouer avec leur silhouette.- Samedi 16 mars à 10h30 pour les enfants de 18 à 36 mois- Samedi 23 mars à 10h30 pour les enfants de 3 à 4 ans- durée : 45 min >> Le Muséum en comptinesDes vocalises, quelques étirements et c’est parti pour une découverte en comptines de quelques-uns des animaux de la galerie. Des comptines avec des animaux sont reprises, animées et illustrées par les collections de la galerie de zoologie. Un petit parcours à la recherche des animaux « chantés » les accompagnera.- Samedi 6 avril à 10h30 pour les enfants de 18 à 36 mois- Samedi 13 avril à 10h30 pour les enfants de 3 à 4 ans- durée : 45 min Réservation au 02 40 41 55 00 ou sur la billetterie en ligne : https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home Le tarif comprend l’animation pour l’enfant + l’entrée pour le parent accompagnant :- Enfants habitant Nantes Métropole : 3€- Enfants hors Métropole : 6€- Carte Blanche : 2,5€

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr