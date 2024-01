Histoire de la Société nantaise d’horticulture depuis le XVIIe siècle Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, mardi 12 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-12 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription préalable, ouvert à tous adulte

Conférence animée par André Guéry (président de la Société nantaise d’horticulture) Toute l’histoire de l’horticulture nantaise depuis le XVIIe siècle. Les personnalités nantaises de la Société Nantaise d’Horticulture (CNH), depuis sa création en 1928, seront présentées ; les arbres plantés dans leurs propriétés et leur devenir près de 200 ans plus tard également. HECTOT et son magnolia, ECORCHARD et ses sassafras, MARION de BEAULIEU et son séquoia géant « HERCULE ».

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr 0240482387 https://www.nantesrenaisasnce.fr