Quart d’heure expo : Corail Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, jeudi 7 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-07 10:30 – 10:45

Gratuit : oui Gratuit hors billet d’entrée au Muséum Tous les âges

Avant de plonger en toute autonomie dans l’exposition « Corail », passez un court moment avec un médiateur qui vous guidera dans votre découverte. Pendant les vacances du lundi au samedi à 10h30Sans réservation et dans la limite des places disponiblesGratuit hors billet d’entrée au MuséumTout publicDurée : 15min L’exposition, constituée d’une sélection de 21 photos de Martin Colognoli, prises en Indonésie, proche du parc national de Komodo, sur la petite île de Hatamin, nous entraîne dans cet univers fragile des récifs coralliens, et met en lumière l’harmonie entre l’humain et la nature : un message à la fois urgent et plein d’espoir. L’exposition nous sensibilise à une cause qui semble éloignée de notre quotidien et nous transporte dans un monde de récifs endommagés, de pêcheurs engagés et de récifs restaurés.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr