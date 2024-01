Animation pour adolescents : L’enquête Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 6 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-06 16:30 – 18:00

Gratuit : non • Tarifs : 3€ métropolitain / 6€ non-métropolitain / 2,5€ Carte Blanche• Réservation au 02 40 41 55 00 ou sur le Pass Culture ou sur la billetterie en ligne https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home• Renseignements à jonathan.orain@nantesmetropole.fr Adolescents

Animation pour adolescents : L’enquête 1882, une année noire pour le Muséum. Pas de coupable, pas de mobile, pas de témoin… À vous d’élucider ce mystère ! Mercredi 17 janvier à 16h30 et mercredi 6 mars à 16h30 • Pour les 11-14 ans• Durée : 1h30• Tarifs : 3€ métropolitain / 6€ non-métropolitain / 2,5€ Carte Blanche• Réservation au 02 40 41 55 00 ou sur le Pass Culture ou sur la billetterie en ligne https://billets.museum.nantesmetropole.fr/home• Renseignements à jonathan.orain@nantesmetropole.fr

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr