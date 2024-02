Sciences express : animations gratuites de 15 minutes Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, mercredi 28 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-28 16:15 – 16:30

Gratuit : oui Gratuit hors billet d’entrée au Muséum Tous les âges

Pendant les vacances scolaires, les médiateurs vous proposent des animations express de 15 minutes, pour tous les publics – Sans réservation et dans la limite des places disponibles- Gratuit hors billet d’entrée au Muséum- A 16h15 >>Lundi 26 février : L’histoire de la bouse et du minotaureVous l’avez peut-être déjà rencontré au cours d’une balade dans les prairies car, oui, le minotaure est un bousier qui apprécie particulièrement les bouses de vache! >>Mercredi 28 février : Les grandes crises d’extinctionLes scientifiques pensent que 99 % des espèces ayant habité la Terre ont disparu depuis l’apparition de la vie il y a environ 3,5 milliards d’années. Prenez 15 minutes pour comprendre les grands mécanismes de ces disparitions. >>Jeudi 29 février : Les grandes crises d’extinctionLes scientifiques pensent que 99 % des espèces ayant habité la Terre ont disparu depuis l’apparition de la vie il y a environ 3,5 milliards d’années. Prenez 15 minutes pour comprendre les grands mécanismes de ces disparitions. >>Vendredi 1er mars : La carte au trésorL’homme dessine des cartes du monde, au trésor, routières depuis l’antiquité. Mais si vous voulez trouver du marbre ou de l’or, c’est d’une carte géologique dont vous avez besoin >>Lundi 4 mars : L’histoire de la bouse et du minotaureVous l’avez peut-être déjà rencontré au cours d’une balade dans les prairies car, oui, le minotaure est un bousier qui apprécie particulièrement les bouses de vache! >>Mercredi 6 mars : Le coco-fesses, de la graine de championCette graine, au nom évocateur et à l’histoire singulière, est malheureusement victime de son succès >>Jeudi 7 mars : La carte au trésorL’homme dessine des cartes du monde, au trésor, routières depuis l’antiquité. Mais si vous voulez trouver du marbre ou de l’or, c’est d’une carte géologique dont vous avez besoin >>Vendredi 8 mars : La carte au trésorL’homme dessine des cartes du monde, au trésor, routières depuis l’antiquité. Mais si vous voulez trouver du marbre ou de l’or, c’est d’une carte géologique dont vous avez besoin

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr