Viste LSF : les cétacés Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, dimanche 18 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-18 11:00 – 12:15

Gratuit : non 4 € pour les adultes / 2,5 € pour les 7-18 ans. Réservations : – paul.duclos@nantesmetropole.fr – 02 40 41 55 05- Billetterie en ligne : billets.museum.nantesmetropole.fr Tous les âges

Le Muséum organise régulièrement des visites en Langue des Signes Française. Dimanche 18 février 2024,2 visites en Langue des signes Française sur les cétacés du Muséum à 11h et à 12h15 Public : dès 12 ans Avec Camille Ollier (CEBC/La Rochelle Université/Observatoire Pelagis)

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr