Table ronde : De la primaire au laboratoire Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, jeudi 15 février 2024.

Table ronde : De la primaire au laboratoire Muséum d'Histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-15 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Tous les âges

Table ronde : De la primaire au laboratoire : un plafond de verre pour les carrières des femmes scientifiques ? Jeudi 15 février à 19h En 2019, la France comptait seulement 30% de directrices de recherche. 30%, c’est aussi la proportion de filles en option maths expertes en terminale en 2021. Dans de nombreuses disciplines scientifiques et à plusieurs niveaux d’étude, la parité n’est pas observée. Quels sont les freins encore existants en 2023 pour atteindre une représentation égale des femmes et des hommes dans les carrières scientifiques ? Quelles actions mettre en place dans les écoles pour permettre l’accès aux sciences pour toutes mais aussi dans les laboratoires de recherche pour trouver des femmes aux postes les plus élevés ? par Sophie Conchon, directrice de recherche Inserm au CR2TI et responsable Pays de la Loire de l’association Femmes & Scienceset Béatrice Marticorena, directrice de recherche CNRS au LISA et co-présidente du comité Parité-Egalité du CNRS Gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponiblesEntrée libre par le 12 rue VoltaireEn partenariat avec le Labo des Savoirs

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

