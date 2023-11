Exposition Corail Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 8 février 2024, Nantes.

2024-02-08 Du 21 octobre 2023 au 1er avril 2024Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h à 18hLe Muséum est fermé le 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvierLe Muséum ferme ses portes à 16h les 24 et 31 décembre

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non Tarifs habituels d’entrée au Muséum Tous les âges Du 21 octobre 2023 au 1er avril 2024Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h à 18hLe Muséum est fermé le 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvierLe Muséum ferme ses portes à 16h les 24 et 31 décembre

Exposition « Corail » Les récifs coralliens sont un refuge, un foyer et une source alimentaire pour 25% de la biodiversité marine dans le monde. Ils servent aussi de protection côtière et de ressources alimentaire et économique à 330 millions de personnes L’exposition, constituée d’une sélection de 21 photos de Martin Colognoli, prises en Indonésie, proche du parc national de Komodo, sur la petite île de Hatamin, nous entraîne dans cet univers fragile des récifs coralliens, et met en lumière l’harmonie entre l’humain et la nature : un message à la fois urgent et plein d’espoir. L’exposition nous sensibilise à une cause qui semble éloignée de notre quotidien et nous transporte dans un monde de récifs endommagés, de pêcheurs engagés et de récifs restaurés. Informations pratiques Du 21 octobre 2023 au 1er avril 2024Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h à 18hLe Muséum est fermé le 1er novembre, le 25 décembre et le 1er janvierLe Muséum ferme ses portes à 16h les 24 et 31 décembreEntrée du public par le Jardin du muséum, Place de la Monnaie.Tout public En savoir plus sur la page dédiée : https://museum.nantesmetropole.fr/home/expositions/corail.html#

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr