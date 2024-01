4-10 ans : Les ateliers du mercredi et du samedi Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 27 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 14:30 – 16:00

Gratuit : non Réservation sur la billetterie en ligne ou au 02 40 41 55 00 Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€Carte Blanche : 2,5€ Enfants de 4 à 10 ans

4-10 ans : Les ateliers du mercredi et du samediPour découvrir la paléontologie et les fossiles, le Muséum propose des ateliers adaptés aux enfants.****************************** Tant de fossilesSous le sol de nombreux fossiles ont été découverts. Ils nous content l’histoire de notre planète. Partons à la découverte de ces animaux et des ces plantes fossiles.Mercredi 17 janvier à 14h30, samedi 27 janvier à 11h, mercredi 7 février à 14h30, samedi 30 mars à 11h, mercredi 3 avril à 14h30 et mercredi 10 avril à 14h30 – pour les enfants de 4 à 6 ans- durée : 1h ****************************** Métier : paléontologueÊtre paléontologue fait rêver ! Mais les fossiles ne se trouvent pas par magie… Patience, minutie, dextérité sont des qualités dont il faut faire preuve sur un chantier de fouille.Samedi 20 janvier à 14h30, samedi 27 janvier à 14h30, samedi 10 février à 14h30, samedi 23 mars à 14h30, samedi 30 mars à 14h30 et samedi 13 avril à 14h30. – pour les enfants de 7 à 10 ans- durée : 1h30 ****************************** Réservation sur la billetterie en ligne https://billets.museum.nantesmetropole.fr/homeEnfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants hors Métropole : 6€Carte Blanche : 2,5€

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr