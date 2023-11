Conférence : La physique des étoiles à neutrons révélée par les Pulsars Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 21:00 22:30

Vendredi 26 janvier à 21h
La physique des étoiles à neutrons révélée par les Pulsars

En 1967, une étudiante britannique, Jocelyn Bell, préparait une thèse en radioastronomie sous la direction d'Antony Hewish. Sans l'avoir cherché, elle découvrit un signal d'un genre encore jamais observé. C'était la répétition très régulière de brèves impulsions radio. Les signaux similaires que l'on découvrit dans la foulée reçurent le nom de « pulsars ». Cette découverte allait prouver l'existence des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons passaient alors pour des « monstres cosmiques ». De nos jours, malgré leurs propriétés exotiques, ces objets sont rentrés dans le « bestiaire raisonnable » de l'astronomie. Je vous propose de vous familiariser avec ces astres étonnants qui n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets.

par Fabrice Mottez, directeur de recherche à l'observatoire de Paris

Conférence organisée par la Société d'Astronomie de Nantes
Amphithéâtre du Muséum, entrée par le 12, rue Voltaire à Nantes
Tarifs : plein 8€ / moins de 26 ans, demandeurs d'emplois, adhérents à l'UP 6€ / mineurs et membres de la SAN 5€

