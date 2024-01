33e semaine de l’astronomie au Muséum d’histoire naturelle Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, vendredi 26 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-26 21:00 – 23:00

Gratuit : non Plein tarif : 8 € Étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, adhérent Université permanente : 6 € Enfants (moins de 14 ans) : 5 € Abonnement 10 conférences « Passeport pour les Etoiles » : 48 €, 36 €, 30 € Tout public

Une conférence chaque soir du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2024 à 21h au Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes. Lundi 22 Janvier : Origine et évolution des molécules organiques dans le système solaire… et au-delà Par Christophe SOTIN, professeur à Nantes Université. Les comètes, planètes naines, et satellites de glace des planètes géantes contiennent une grande quantité de molécules organiques. Une première partie décrira les missions spatiales et les observations qui nous ont permis d’arriver à cette conclusion. Ensuite, l’exposé fera le point sur les recherches actuelles et les futures missions qui s’intéressent à l’évolution de ces molécules dont certaines sont les briques du vivant. Il se terminera sur les questions de l’émergence de la vie sur Terre et de l’existence d’une vie extraterrestre. Mardi 23 janvier : La tectonique des plaques existe-t-elle sur d’autres planètes ? Par Sylvain BOULEY, planétologue et professeur à Paris Saclay. La découverte de la tectonique des plaques a bouleversé la compréhension de l’histoire géologique de notre planète. Cette tectonique des plaques nous semble familière et universelle. Mais a-t-elle toujours été active sur Terre et a-t-elle débuté sur d’autres planètes? Retour sur le premier milliard d’années de notre système solaire pour comprendre comment se forment les continents et pourquoi la dynamique d’une planète est essentielle pour retracer son histoire. Mercredi 24 janvier : L’aube cosmique et l’époque de la réionisation Par Dominique Aubert, professeur à l’Université de Strasbourg et astrophysicien à l’Observatoire astronomique de Strasbourg. L’aube cosmique et l’époque de réionisation désignent la phase de l’histoire de l’Univers durant laquelle apparaissent les premières étoiles et les premières galaxies. Ayant eu lieu il y a environ 12 milliards d’années, cette période reculée nous est maintenant directement accessible avec le télescope spatial JWST ou avec le futur grand radiotélescope SKA. Les astronomes ont donc désormais accès aux stades initiaux de la formation des grandes structures de l’Univers et cette conférence sera l’occasion de donner un aperçu de l’état des connaissances sur cette période. Jeudi 25 janvier : La révolution SpaceX Par Christophe BONNAL, expert senior à la Direction de la Stratégie des Lanceurs du CNES. La gestion des activités liées à l’espace a historiquement été prise en charge les États et leurs agences spatiales, financées par l’argent public. Elon Musk a révolutionné ce modèle avec son entreprise SpaceX. Ce qui était une start-up en 2002, avec une idée d’entreprise apparemment impossible, est devenu aujourd’hui un leader industriel mondial dans le domaine de la technologie liée à l’espace . SpaceX est à l’avant-garde de l’innovation spatiale et a totalement changé le visage de l’industrie du secteur. Elon Musk est indéniablement un entrepreneur hors du commun, mais quelle est sa méthode ? Comment mène-t-il ses projets notamment dans le spatial, comment se démarque-t-il des façons de faire habituelles ? Comment ce personnage fantasque, à l’ambition démesurée, qui fascine autant qu’il agace, a réussi faire de SpaceX « l’enfant chéri » de la NASA ? Vendredi 26 janvier : La physique des étoiles à neutrons révélée par les Pulsars Par Fabrice MOTTEZ, directeur de recherches au CNRS, astrophysicien à l’Observatoire de Paris. En 1967, une étudiante britannique, Jocelyn Bell, préparait une thèse en radioastronomie sous la direction d’Antony Hewish. Sans l’avoir cherché, elle découvrit un signal d’un genre encore jamais observé. Cette découverte allait prouver l’existence des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons passaient alors pour des « monstres cosmiques ». De nos jours, malgré leurs propriétés exotiques, ces objets sont rentrés dans le « bestiaire raisonnable » de l’astronomie. Je vous propose de vous familiariser avec ces astres étonnants qui n’ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr https://www.san.asso.fr/