Conférence : La révolution Space X Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 25 janvier 2024, Nantes.

2024-01-25

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non • Tarifs : plein 8€ / moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, adhérents à l’UP 6€ / mineurs et membres de la SAN 5€• Billetterie à l’entrée de la salle le soir de la conférence ou sur www.san.asso.fr Tous les âges

Jeudi 25 janvier à 21hLa révolution Space XLa gestion des activités liées à l'espace a historiquement été prise en charge les États et leurs agences spatiales, financées par l'argent public. Elon Musk a révolutionné ce modèle avec son entreprise SpaceX. Ce qui était une start-up en 2002, avec une idée d'entreprise apparemment impossible, est devenu aujourd'hui un leader industriel mondial dans le domaine de la technologie liée à l'espace . Fusées ré-utilisables, réseau satellitaire pour la connexion internet, tourisme spatial, projet d'aller sur Mars….SpaceX est à l'avant-garde de l'innovation spatiale et a totalement changé le visage de l'industrie du secteur. Elon Musk est indéniablement un entrepreneur hors du commun, mais quelle est sa méthode ? Comment mène-t-il ses projets notamment dans le spatial, comment se démarque-t-il des façons de faire habituelles ? Comment ce personnage fantasque, à l'ambition démesurée, qui fascine autant qu'il agace, a réussi faire de SpaceX « l'enfant chéri » de la NASA ? par Christophe Bonnal, expert senior à la direction de la stratégie du CNES • Conférence organisée par la Société d'Astronomie de Nantes• Amphithéâtre du Muséum, entrée par le 12, rue Voltaire à Nantes

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

