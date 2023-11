Conférence : L’aube cosmique et l’époque de réionisation Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 24 janvier 2024, Nantes.

2024-01-24

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non • Tarifs : plein 8€ / moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, adhérents à l’UP 6€ / mineurs et membres de la SAN 5€• Billetterie à l’entrée de la salle le soir de la conférence ou sur www.san.asso.fr Tous les âges

Mercredi 24 janvier à 21hL’aube cosmique et l’époque de réionisationL’aube cosmique et l’époque de réionisation désignent la phase de l’histoire de l’Univers durant laquelle apparaissent les premières étoiles et les premières galaxies. Ayant eu lieu il y a environ 12 milliards d’années, cette période reculée nous est maintenant directement accessible avec le télescope spatial JWST ou avec le futur grand radiotélescope SKA. Les astronomes ont donc désormais accès aux stades initiaux de la formation des grandes structures de l’Univers et cette conférence sera l’occasion de donner un aperçu de l’état des connaissances sur cette période. On proposera également de faire le point sur les défis que pose l’étude cet Univers jeune du point de vue de la théorie et de la modélisation, et en particulier sur l’utilisation de simulations numériques lourdes et de l’intelligence artificielle pour comprendre la physique qui s’y déroule. par Dominique Albert, Professeur à l’Université de Strasbourg • Conférence organisée par la Société d’Astronomie de Nantes• Amphithéâtre du Muséum, entrée par le 12, rue Voltaire à Nantes• Tarifs : plein 8€ / moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, adhérents à l’UP 6€ / mineurs et membres de la SAN 5€• Billetterie à l’entrée de la salle le soir de la conférence ou sur www.san.asso.fr

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr