Conférence : La tectonique des plaques existe-t-elle sur d’autres planètes ? Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 23 janvier 2024, Nantes.

2024-01-23

Horaire : 21:00 22:30

Mardi 23 janvier à 21hLa tectonique des plaques existe-t-elle sur d’autres planètes ?La découverte de la tectonique des plaques a bouleversé la compréhension de l’histoire géologique de notre planète. Cette tectonique des plaques nous semble familière et universelle. Mais a-t-elle toujours été active sur Terre et a-t-elle débuté sur d’autres planètes? Retour sur le premier milliard d’années de notre système solaire pour comprendre comment se forment les continents et pourquoi la dynamique d’une planète est essentielle pour retracer son histoire. par Sylvain Bouley, planétologue à Paris Saclay • Conférence organisée par la Société d’Astronomie de Nantes• Amphithéâtre du Muséum, entrée par le 12, rue Voltaire à Nantes• Tarifs : plein 8€ / moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, adhérents à l’UP 6€ / mineurs et membres de la SAN 5€• Billetterie à l’entrée de la salle le soir de la conférence ou sur www.san.asso.fr

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr