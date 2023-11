Conférence : Origine et évolution des molécules organiques dans le système solaire…et au-delà Muséum d’Histoire Naturelle Nantes, 22 janvier 2024, Nantes.

2024-01-22

Horaire : 21:00 22:30

Lundi 22 janvier à 21h

Origine et évolution des molécules organiques dans le système solaire…et au-delà

Les comètes, planètes naines, et satellites de glace des planètes géantes contiennent une grande quantité de molécules organiques. Une première partie décrira les missions spatiales et les observations qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion. Ensuite, l'exposé fera le point sur les recherches actuelles et les futures missions qui s'intéressent à l'évolution de ces molécules dont certaines sont les briques du vivant. Il se terminera sur les questions de l'émergence de la vie sur Terre et de l'existence d'une vie extraterrestre. 

par Christophe Sotin, Professeur à Nantes Université 

• Conférence organisée par la Société d'Astronomie de Nantes
• Amphithéâtre du Muséum, entrée par le 12, rue Voltaire à Nantes
• Tarifs : plein 8€ / moins de 26 ans, demandeurs d'emplois, adhérents à l'UP 6€ / mineurs et membres de la SAN 5€
• Billetterie à l'entrée de la salle le soir de la conférence ou sur www.san.asso.fr

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr